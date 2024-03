Trabzon’un ‘Çalıkuşu’ Zübeyde öğretmen

Yaklaşık 36 yıllık öğretmen olan Zübeyde Yazgan (57), tıpkı Reşat Nuri Güntekin'in filmlere de konu olan 'Çalıkuşu' romanındaki 'Feride' gibi idealist bir öğretmen... Terör olaylarının yaşadığı yıllarda Mardin'de göreve başlayan Zübeyde Yazgan şimdiye kadar birçok şehirde öğretmenlik yaptı. Şu an memleketi Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Prof. İhsan Koz İlkokulu'nda mesleğini sürdüren Yazgan, meslek hayatı boyunca yaşadığı zor dönemlere rağmen bir an olsun öğrencilerinden ayrılmayı düşünmediğini anlattı.Yazgan, "İlk görev yerim Mardin Vali Şehit Teğmen Alaattin Yüksel İlkokulu oldu. O dönem terör yüksek köylerde etkiliydi. Oturduğumuz lojman ve okul karşılıklıydı. Terör bizleri yıldırmadı. Ömrümü öğrencilerime adadım. Babam beni ziyarete geldiğinde 'İstersen bırak yanımıza gel' dedi. Ama ben bunu kabul etmedim. Asla pes etmedim. Orada çok güzel yıllarım oldu. Her zaman öğrencilerimle hem anne hem de arkadaş gibi oldum. Birçok ödül aldım ama en büyük ödül mezun ettiğim doktor, mühendis, hâkim gibi önemli yerlere gelen öğrencilerimin beni ziyarete gelmesi. Onlarla iftihar ediyorum" dedi.