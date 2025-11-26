Trafiğe en çok kurbanı hızdan veriyoruz

Türkiye'de çoğunluğu sürücülerin hız sınırı ve geçiş önceliğine uymamasından, günde ortalama bin 850 kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 1 Ocak- 31 Ekim döneminde meydana gelen 562 bin 471 trafik kazasından bazıları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Bu kazalardan bin 820'si ölümlü, 240 bin 650'si yaralanmalı, 320 bin 1'i de hasarlı olarak kayıtlara geçti. Tarafların anlaşarak tutanak tanzim ettiği kaza sayılarının yer almadığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerinde, trafik kazasında yaralananların sayısı 344 bin 200, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 129 olarak belirtildi. Ölümlüyaralanmalı trafik kazalarının oluş şekline göre türlerinde en fazla kaza, 'yandan çarpma' şeklinde meydana geldi.