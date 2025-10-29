Haberler Yaşam Haberleri Trafiğe kapalı yollar 29 Ekim 2025 Çarşamba: İstanbul Valiliği açıkladı! Bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?
Giriş Tarihi: 29.10.2025 09:53

Trafiğe kapalı yollar 29 Ekim 2025 Çarşamba: İstanbul Valiliği açıkladı! Bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı coşkusu İstanbul genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında İstanbul Valiliği, kentteki bazı yolların sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatılacağını duyurdu. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhlar da açıklandı. İşte 29 Ekim’de İstanbul’da trafiğe kapalı olan yolların tam listesi…

Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul'da kutlama programları nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Valiliği, 29 Ekim Çarşamba günü için sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergâhları da paylaştı. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da kapalı olacak yollar ve alternatif rotalar…

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI OLAN YOLLAR LİSTESİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, 29 Ekim Çarşamba günü saat 05.45'ten itibaren program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İşte 29 Ekim Çarşamba günü saat 05.45'ten itibaren program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,

D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Edirnekapı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Oğuzhan Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Sofular Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Halıcılar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Akdeniz Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Akşemsettin Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Keçeci Meydan Sokak-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Tatlı Pınar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

Kaleboyu Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

Sulukule Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı."

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bu yollara alternatif güzergah olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

