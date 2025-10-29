Trafiğe kapalı yollar 29 Ekim 2025 Çarşamba: İstanbul Valiliği açıkladı! Bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI OLAN YOLLAR LİSTESİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, 29 Ekim Çarşamba günü saat 05.45'ten itibaren program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İşte 29 Ekim Çarşamba günü saat 05.45'ten itibaren program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,

D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Edirnekapı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Oğuzhan Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Sofular Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Halıcılar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,