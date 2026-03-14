Trafiği rahatlatacak dev adım: Trabzon Raylı Sistemde sona doğru...

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan ve Başkan Genç'in "gün gün takip edeceğim" sözleriyle önemini vurguladığı proje, şehrin ulaşım altyapısında yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Projenin ilk etabının Akyazı'daki Şehir Hastanesi ile Trabzon Havalimanı arasında inşa edilmesi planlanırken, ilerleyen süreçte hattın Akçaabat ve Yomra ilçelerine kadar uzatılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, raylı sistemin Trabzon'un ulaşımına modern ve konforlu bir alternatif sunacağını belirterek, "Trabzon Hafif Raylı Sistem projemizin ihale tarihi 8 Nisan 2026 olarak açıklandı. Bu mutluluğu hemşehrilerimizle paylaşmak istedim. Projemizle birlikte şehrimiz sadece rahat bir ulaşım imkanına kavuşmayacak, aynı zamanda şehir içi trafik de önemli ölçüde rahatlayacak. Yine her zaman ifade ettiğimiz gibi çevreye duyarlı, modern ve şehrimize 150 yıl hizmet edecek bir ulaşım altyapısına sahip olacağız. Projenin inşallah ihale tarihinden sonra en kısa sürede hayata geçmesini temenni ediyorum. Bunun için de çok yoğun çalışma ve gayretin içerisinde olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.