Trafiği Tehlikeye Atma Cezası Ne Kadar? Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Cezası Kaç TL?

Trafikte uyulması gereken kurallar sürücüler, yolcular ve yayalar adına güvenliği sağlamak için mevcuttur. Olası kazaların önüne geçilmesini sağlayan bu kurallar basit ya da ciddi yaralanmaların ve hatta ölümlerin önlenmesini için vazgeçilmezdir. Trafik kurallarını ihlal etmenin ve kurallara uymamanın cezaları vardır. Bazı cezalar hapis olabildiği gibi para cezaları da verilmektedir. Peki trafik güvenliğini tehlikeye sokma cezası kaç TL olabilir?

Trafik Tehlikeye Sokma Suçu Nedir?

Trafik cezalarının TL karşılığını öğrenmeden önce trafiği tehlikeye sokma suçunun hangi davranışları kapsadığını bilmek gerekir. Zira cezalar suçlara göre farklılık gösterir.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu pek çok farklı davranışı kapsar. Bu davranışlar;

1. Hız Sınırlarını Aşmak

Hızlı araba kullanmak trafik kazalarının en büyük ve en yaygın nedenlerinin başında gelir. Hem şehir içinde hem de şehir dışında belirlenen hız sınırlarını aşmak ciddi kazalara, bu kazalar da yaralanma ve ölümlere yol açmaktadır.

2. Alkollü Araç Kullanmak

Alkollü araç kullanmak, sürücünün refleksleri ile karar verme yetisini olumsuz etkileyeceğinden suç kabul edilmektedir. Aynı zamanda uyuşturucu madde alımı halinde araç kullanmak da trafiği tehlikeye atma suçları arasında yer alır.

3. Kırmızı Işık İhlali

Trafik ışıklarına ihlal etmek hem araçlar hem de yayalar için büyük tehlike arz eder. Kırmızı ışık yandığı halde durmamak şehir içi trafiğinde en çok kazaya neden olan ihlallerden biridir.

4. Tehlikeli Şerit Değiştirmek

Hatalı sollama yapmak veya sinyal vermeden şerit değiştirmek diğer sürücüleri tehlikeye atarak kazalara neden olabilir. Bu nedenle trafik güvenliğini tehlikeye atma kapsamında cezayı gerektirir.

5. Trafik Levhalarına ve İşaretlerine Uymamak

Trafik işaret ve levhalarına uymamak diğer sürücüler ve hatta yayalar için tehlike oluşturur. Bunun en yaygın örneği dur işareti ile yavaşla uyarılarını ihlal etmek ile yaya geçitlerinde durmamaktır.

6. Seyir Halinde Telefon Kullanmak

Trafikte cep telefonu kullanmak, sürücünün dikkatinin dağılmasına sebebiyet verir. Telefonla konuşmak ya da mesajlaşmak ciddi kazalara yol açabilir.

7. Araç İçinde Yüksek Sesle Müzik Dinlemek

Yüksek sesle müzik dinlemek, sürücünün dikkatini dağıtır ve çevredeki sesleri duymasını engeller. Bu da tehlikeli durumların sürücü tarafından fark edilmesini zorlaştırır ve kazalara davetiye çıkarır.

8. Hatalı Park Etmek

Trafik akışının yoğun olduğu yerlerde araç park etmek başta olmak üzere park etmenin yasak olduğu yerler ve diğer araçların hareket kabiliyetini kısıtlayacak biçimde park yapmak da cezaya tabiidir.

9. Araç Kapasitesinin Üzerinde Yolcu Taşımak

Araçta kapasitenin üzerinde yolcu taşımak aracın dengesini bozarak kontrol kaybına neden olabilir. Bu durum trafiği tehlikeye attığı gibi taşınan yolcuların ve sürücünün güvenliği açısından da tehdit demektir.

10. Tehlikeli Yük Taşımak

Aracın kapasitesini aşan yük taşımak ile doğru şekilde sabitlenmemiş yükleri taşımak sürüş güvenliğini tehlikeye atan davranışlardandır. Taşınan aşırı yük ya da yanlış taşınan yükler ani fren yapılması durumunda ya da dönüşlerde aracın kontrolünü zorlaştırabilir.

Trafiği Tehlikeye Atmanın Cezası Ne Kadardır?

Trafik kurallarına uymamak yaya, yolcu ve sürücüler için geri dönülmez sonuçlar doğurabilir. Ülkemizde trafik cezaları oldukça ağırdır. İhlalin türü, ciddiyeti, yaratacağı sonuçlar, yapıldığı yer gibi faktörler cezanın değişmesine neden olur.

Örneğin 2024 yılı itibarıyla kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1.507 TL iken yüksek ses cezası 691 TL'dir. Hız sınırı cezaları ise limit %50'den fazla aşıldığında 6.440 TL, %30-50 oranında aşıldığında 3.136 TL, %10-30 oranında aşıldığında 1.507 TL'dir. Şehir içinde sık rastlanılan ihlallerden biri olan yaya geçidinde yayalara yol vermemenin cezası 3.136 TL, yanlış yere park etmenin cezası 691 TL'dir.

Bu yüksek meblağlarda para cezalarının yanı sıra sürücü belgesi iptali hatta hapis cezası gibi yaptırımlar ülkemizde uygulanmaktadır.