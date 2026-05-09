Trafik cezaları arttı magandalar frene bastı

İdari para cezalarını artıran, ehliyete el koyma ve araçların trafikten men edilmesi yaptırımlarını genişleten trafik kanunu düzenlemesi sonrası trafikte dengeler değişti. Yeni trafik kanunu ile birlikte trafikte agresif ve tehlikeli davranışlara karşı adeta "sıfır tolerans" politikası devreye alındı. 27 Şubat – 30 Nisan 2026 dönemini kapsayan verilerde denetlenen araç sayısı geçen yılın aynı dönemine oranlandığında yüzde 4.5 artarken, işlem yapılan araç sayısı yüzde 21.6 azaldı. Daha fazla kontrol, daha az ihlal tablosu; yeni dönemin en net göstergesi oldu.

CEZALAR CAYDIRICILIĞI ARTIRDI

Saldırı amacıyla araç takip eden ya da araçtan inen sürücülere 180 bin lira ceza kesilmesi, ehliyetlerine 60 gün el konulması ve araçlarının 30 gün trafikten men edilmesi kararlaştırıldı. "Makas atma"ya 90 bin lira ceza, 60 gün ehliyete el koyma ve 30 gün araç bağlama yaptırımı getirildi ve bu alandaki ihlal geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92.6 düştü. Geçen yıla oranla en sert düşüş yaşanan ihlallerden biri de takograf ihlali oldu. Ağır vasıtalarda sürüş ve dinlenme sürelerini ihlal edenlere 75 bin lira ceza uygulanmasıyla takograf ihlallerinde yüzde 78.2'lik düşüş yaşandı. "Dur" ihtarına uymayanlara 200 bin lira ceza, 60 gün ehliyete el koyma ve 60 gün araç bağlama cezası uygulanması, bu ihlalde yüzde 51.8'lik düşüşü getirdi.

HIZ İHLALLERİNE DARBE

Kırmızı ışık ihlallerine getirilen kademeli cezalar da sürücüleri frenledi. İlk ihlalde 5 bin lira olan ceza, tekrarında 80 bin liraya kadar çıkarken, belirli sayıda ihlal sonrası ehliyet iptaline kadar giden yaptırımlar devreye alındı. Bu düzenleme sonrası kırmızı ışık ihlalleri yüzde 9.3 azaldı. Hız aşım oranına göre 2 bin liradan 30 bin liraya kadar çıkan cezalar ve 90 güne varan ehliyetin geri alınması hız ihlallerini yüzde 37 geriletti. Sürücü belgesiz araç kullanma ihlaline getirilen 40 bin lira idari para cezası ile bu ihlalde yüzde 31.4'lük düşüş yaşandı. Sürücü belgesi geçici olarak geri alınmasına rağmen araç kullanmaya devam edenlere uygulanan 200 bin lira ceza ile bu ihlalde yüzde 25.5 gerileme kaydedildi. Trafik yönlendirmelerine aykırı hareket eden sürücülere cezanın bin liraya yükseltilmesiyle ihlal yüzde 9.8 geriledi. Direksiyon başında cep telefonu kullananlara 5 bin lira olan para cezasının etkisiyle bu ihlalde yüzde 27.8 azalma yaşandı. Ayrıca, otoyol ve bölünmüş yollarda ters istikamette araç kullananlara uygulanan 90.000 lira idari para cezası sonrasında ters yön ihlalleri de yüzde 20.7 oranında düştü.