Trafik Cezası Olan Araç Muayeneden Geçer Mi? Arabada Ceza Varken Muayeneden Geçer Mi?

Araç sahiplerinin iki yılda bir mutlaka yaptırmaları gereken araç muayenelerinde, araçla ilgili uyulması gereken bazı hususlar vardır. Muayeneden geçer not almak için olması gereken hususları araç sahipleri mutlaka öğrenmelidir. Bu konuda çoğu araç sahibi trafik cezası olan araç muayeneden geçer mi sorusuna yanıt aramaktadır. Sıkıntısız bir araç muayenesi için arabada ceza varken muayeneden geçer mi sorusunun yanıtları doğru öğrenilmelidir.

Trafik Cezası Olan Araç Muayeden Geçer Mi?

Hayır. Plakaya yani araca yazılmış trafik cezası ödenmemişse o araç muayeneden geçmez. Araç muayenesi sırasında aracın sadece motor, dış özellikleri gibi unsurlara bakılmamaktadır. Aracın muayeneden geçmesi için gerekli olan şartlar arasında aracın ödenmemiş trafik cezası, vergi borcu, haciz olmaması gerekir. Bunlardan herhangi biri varsa araç muayeneden geçmemektedir.

Arabada Ceza Varken Muayeneden Geçer Mi?

Bir aracın ödenmemiş trafik cezası var ise o araç muayeneden geçmez. Eğer arabanın cezası yok ancak ruhsat sahibinin sürücü belgesinde ödenmemiş trafik cezası varsa, o araç yine muayeneden geçer alamaz. Aracın muayeden geçmesi için aracın ve araç sahibinin ödenmemiş trafik cezasının olmaması gerekir.