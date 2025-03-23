Trafik gürültüsü kuşları öfkelendiriyor

İnsan etkisi, hayvanların dengesini değiştiriyor. Euronews'te yer alan habere göre, yeni bir araştırma Galapagos'taki kuşların insan kaynaklı 'yol öfkesi'nden muzdarip olduğunu ortaya koydu. Animal Behaviour dergisinde yayınlanan araştırma, Ekvador'un yaklaşık 800 kilometre açığında bulunan takımadalarda yaşayan ve ötücü bir kuş olan erkek Galapagos sarı ötleğenlerin trafik gürültüsüne maruz kaldıklarında artan bir saldırganlıkla tepki verdiklerini gösterdi. İnsanların vahşi yaşamla her zamankinden daha yakın temasa geçmesiyle birlikte, bulgular gürültü kirliliğinin gizli etkisini gözler önüne serdi.