“Ne mutlu bana, şehit babası oldum”

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığına bağlı Gökçehüyük Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığında görev yapan Yusuf Ergün, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 48'inci kilometresinde yol güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma yaptığı sırada otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kahraman astsubay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehit Yusuf Ergün için Kırıkkale Nur Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaşın tören alanına getirilmesiyle birlikte duygusal anlar yaşandı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığında görev yapan kardeşi Uzman Çavuş Oğuzhan Güner, ağabeyinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Anne Emine Ergün ve kardeşi Merve Ergün de acıya güçlükle dayanabildi. Törende metanetiyle dikkat çeken baba Abdullah Ergün ise İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'e dönerek, "Ne mutlu bana, ben de şehit babası oldum. Bu memlekete iyi bir evlat yetiştirmişim. Mutluyum, huzurluyum. Çünkü iyi bir evlat yetiştirdim" dedi. Şehit babasının sözleri törene katılanları duygulandırdı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Yusuf Ergün'ün naaşı, dualar ve tekbirler eşliğinde Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.