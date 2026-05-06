Trafik kazalarında can kaybı azaldı: 2025’te 6 bin 35 kişi hayatını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kara yolu ağında 2025 yılında meydana gelen 1 milyon 549 bin 574 trafik kazasında, 6 bin 35 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ÖLÜ SAYISINDA YÜZDE 5'LİK DÜŞÜŞ

Türkiye'de 2025 yılında meydana gelen 288 bin 321 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 541 kişi kaza yerinde, 3 bin 494 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Kara yolu trafik kazalarında 2025 yılında günde ortalama 789,9 ölümlü yaralanmalı kaza, 16,5 ölüm ve 1106 yaralanma meydana geldi. Türkiye'de 2025 yılında 2024 yılına göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 7,4, toplam kaza sayısı yüzde 7,3, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 8, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 7,1 ve yaralı sayısı yüzde 4,9 arttı. Toplam ölü sayısı ise yüzde 5 azaldı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ RİSK ALTINDA

Taşıt türlerine göre incelendiğinde, trafik kazalarında en fazla can kaybının motosiklet sürücülerinde yaşandığı görüldü. 2025 yılında 1334 motosiklet sürücüsü ve 191 motosiklet yolcusu hayatını kaybetti. Otomobillerde ise bin 2 sürücü ve 1063 yolcu yaşamını yitirdi. İncinebilir yol kullanıcıları olarak tanımlanan yayalar, motosiklet, bisiklet ve elektrikli skuter sürücülerine ilişkin veriler de dikkat çekti. Bu grupta toplam 2 bin 680 kişi hayatını kaybederken, 183 bin 840 kişi yaralandı. Toplam ölümlerin yüzde 44,4'ünü, yaralanmaların ise yüzde 45,5'ini bu grup oluşturdu. Yayalar, 1205 ölüm ile incinebilir yol kullanıcıları arasındaki ölümlerin yüzde 45'ini oluştururken; motosiklet sürücüleri 1334 ölümle bu gruptaki ölümlerin yaklaşık yarısını oluşturdu.

EN FAZLA KAYIP 25-64 YAŞ ARALIĞINDA

Yaş gruplarına göre incelendiğinde, ölümlerin yüzde 52'sinin 25-64 yaş grubunda gerçekleştiği görüldü. Bu grubu yüzde 21,8 ile 65 yaş ve üzeri, yüzde 16,2 ile 18-24 yaş grubu ve yüzde 9,9 ile 0-17 yaş grubu izledi. Yaralanmalarda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Yaralıların yüzde 55,5'i 25-64 yaş grubunda yer alırken, yüzde 18,8'i 0-17 yaş, yüzde 17,5'i 18-24 yaş ve yüzde 8,2'si 65 yaş ve üzeri kişilerden oluştu.