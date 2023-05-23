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Giriş Tarihi: 23.5.2023 23:06 Son Güncelleme: 23.5.2023 23:10

Trafik kazasında bir aile yok oldu

Marmaris Devlet Hastanesi personeli Hasan ve Ümmü Çetinkaya tayinlerinin çıkması üzerine çocukları ile birlikte Manisa'ya giderken Denizli'nin Buldan ilçesinde karşı şeride geçen TIR'ın  çarpması sonucu kaza geçirdi. Denizli'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi öldü. Kazada Hasan-Ümmü çifti ile çocukları İkra ve İdil hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Trafik kazasında bir aile yok oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Denizli'ye giden Mehmet B., idaresindeki TIR, Denizli- Manisa karayolu Güney rampasından inişe geçtiği esnada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen TIR, Manisa yönüne seyir halindeki Hasan Çetinkaya (35) yönetimindeki 46 P 7457 plakalı otomobile çarparak sürüklemeye başladı.

TIR'ın metrelerce sürüklediği otomobil hurdaya döndü. TIR ise yoldan çıkarak ormanlık alana devrildi. Çevredeki sürücüler, yaralıları kurtarmak için seferber olurken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ümmü (31), Hasan, İdil'in (3) hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü Mehmet B. ise itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Cansız bedenler otopsi için morga kaldırılırken, minik Ece İkra (6) da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. TIR sürücüsünün tedavisinin sürdüğü kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kazada Hasan-Ümmü çifti ile çocukları İkra ve İdil hayatını kaybetti.

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Trafik kazasında bir aile yok oldu
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