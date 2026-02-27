Trafik kazasında ağır yaralanan genç yaşama tutunamadı

Artuklu ilçesi kırsal Akıncı Mahallesi yakınlarında 7 Şubat'ta yaşanan trafik kazasında otomobil ile TIR çarpıştı. Kaza sonucu Otomobilde bulunan Melek Durmuş olay yerinde, Ayşenur Kutukcu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, durumları ağır olan 22 yaşındaki Muhammed Heja Solhan ve 24 yaşındaki K.C.S. ile hayati tehlikesi bulunmayan 26 yaşındaki B.Ç. tedavi altına alınmışlardı. Durumu iyi olan B.Ç., taburcu edilmişti.

Muhammed Heja Solhan

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören B.C.S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Muhammed Heja Solhan'in dün akşam saatlerinde vefat etti. Genç yaşta yaşamını kaybeden Muhammed Heja Solhan'ın cenazesi, Kızıltepe ilçesi kırsal Karaman Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.