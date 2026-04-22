Trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 22.04.2026 11:12

Şırnak’ın Cizre ilçesinde dün gece meydana gelen ve kamyonetin şarampole devrildiği feci kazada ağır yaralanan sürücü Mustafa Duran, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ABİDİN YEL
Kaza, dün gece saatlerinde Cizre-İdil Karayolu üzerindeki Mezbahane mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Duran yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Duran, ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mustafa Duran, doktorların tüm çabalarına rağmen sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Duran'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilmek üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme devam ediyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
