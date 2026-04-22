Trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, dün gece saatlerinde Cizre-İdil Karayolu üzerindeki Mezbahane mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Duran yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Duran, ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mustafa Duran, doktorların tüm çabalarına rağmen sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Duran'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilmek üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme devam ediyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör