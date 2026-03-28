Trafik Kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Bartın’da toprağa verildi

Giriş Tarihi: 28.03.2026 15:37

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde uzman çavuş olarak görev yapan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Umut Can Heptaş Ağrı'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldu. Heptaş Memleketi Bartın’ın Kumluca Beldesinde toprağa verildi. Kazada 1 uzman Çavuş olay yerinde hayatını kaybederken, 2 uzman çavuş ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Böylece şehit sayısı 3 olurken, 2 askerin ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi yakınlarında 5 gün önce meydana gelen, Iğdır 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı askeri bir araç, devriye görevi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Kazada araçta bulunan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay (23) olay yerinde şehit olurken, yaralı 4 asker olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel (26), hastane yaşamını yitirirken, tedavisi devam eden ağır yaralı olan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Umut Can Heptaş ise olaydan 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Uzman Çavuşun cenazesi memleketi Bartın'ın Kumluca beldesi, Merkez camisine getirildi. Öğlen namazına müteakip düzenlenen askeri törenden sonra Kumluca Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törene Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz,Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, bazı protokol üyeleri ve Kumluca halkı ve ailesi katıldı.

