Trafik kazasında ölen doktor ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, dün gece saatlerinde Karlıova ilçesi Kümbet köyü yakınında meydana geldi. Rize'nin Çayeli ilçesinden Mersin'e giden yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, yolculardan Osman Zeki Tuncel ve eşi Emine Tuncel hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar, Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Osman Zeki Tuncel ve eşinin cansız bedeni, otopsinin ardından memleketleri Elazığ'a gönderildi. Tuncel çifti için Akçakiraz Beldesi Efendizade Camisinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Tuncel ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Osman Zeki Tuncel ve eşi Emine Tuncel Akçakiraz'da yan yana toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden doktor Osman Zeki Tuncel'in Fırat Üniversitesi'nden mezun olduğu, ilk görev yeri olarak Elazığ Arıcak Devlet Hastanesi'ne 3 ay önce atandığı, eşiyle birlikte Rize'ye tatil için gittiği öğrenildi. Öteyandan Tuncel'in özel bir okulda düzenlenen etkinlikte arkadaşlarıyla müzik yaptığı ve kız kardeşinin düğününden görüntüleri ortaya çıktı.