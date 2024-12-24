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Giriş Tarihi: 24.12.2024 09:59 Son Güncelleme: 24.12.2024 10:10

Trafik kazasında ölen doktorun görüntüleri ortaya çıktı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada Osman Zeki Tuncel (26) ve eşi Emine Tuncel (20) öldü, 16 kişi ise yaralandı. Doktor olan Osman Zeki Tuncel’in yeni atandığı öğrenildi.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Trafik kazasında ölen doktorun görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, gece saatlerinde Karlıova ilçesi Kümbet köyü yakınında meydana geldi. Rize'nin Çayeli ilçesinden Mersin'e giden yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, yolculardan Osman Zeki Tuncel ve eşi Emine Tuncel hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar, Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada hayatını kaybeden doktor Osman Zeki Tuncel'in Elazığ Arıcak Devlet Hastanesi'ne yeni atandığı, yakın zamanda bir özel okulda düzenlenen etkinlikte arkadaşlarıyla müzik yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Tuncel'in arkadaşlarının enstrüman çaldığı ve şarkı söylediği anlar yer aldı.

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Trafik kazasında ölen doktorun görüntüleri ortaya çıktı
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