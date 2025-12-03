Trafik kazasında yatağa bağımlı hale gelen Mert Yüksel için tedavi umudu sürüyor

Yoğun bakım sürecinden sonra, doktorların Mert'in hayatını solunum cihazına bağlı olarak devam ettireceğini söylediklerini, ancak oğlunun ağızdan beslenmeye başlayacak kadar gelişme kaydettiğini belirten Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Hepsi Mert'in bakımı ve tedavisi sayesinde, özellikle biz kök hücre tedavisi için çok uğraşıyoruz. Fizik tedavi, kök hücrenin hemen arkasından yoğun fizik tedavi. Bunu söyleyenler doktorlarımız, 'bilincinin açılması yoğun fiziğe bağlı, sürekli bir uyarıcı lazım Mert'e' diye. Eğer tedavisi devam ederse Mert'in yürüyebileceğini de düşünüyoruz, doktorlar da bunu söylüyorlar zaten. Yani ne kadar çok uyarıcı, o kadar çabuk bilinç açılması ve ayağa kalkması demektir."

Yüksel, oğlunun sağlık durumunun kendilerini hem maddi hem de manevi açıdan zorladığını dile getirerek, "İnsan evladı için her şeyi yapar. Biz evimizi sattık, arabamızı sattık, çok şükür 'kirasını ödeyebildiğimiz her ev bizimdir' dedik. Kimseden de ekmek parası istemiyoruz. Tamamen çocuğumuzun tedavisine odaklandık." diye konuştu.

Oğlunun bakımını, temizliğini ve beslenme ihtiyaçlarını tamamen kendisi ve eşi Ali Yüksel'in üstlendiğini anlatan Yüksel, Mert'e çeşitli fiziksel hareketleri de günlük olarak yaptırmaya çalıştıklarını vurguladı.