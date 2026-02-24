Trafik magandaları 18 yaşındaki genci öldürdü

Olay, 19 Şubat'ta Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Aşıklar Bulvarı'nda meydana geldi. Mert Ş.'nin kullandığı motosikletle gezintiye çıkan Yiğit Ö. ve A.C.T., caddede kendilerine yol vermediği öne sürülen motosikletli Muhammed Habbu ile tartıştı. Motosikletlerinden inen taraflar arasında kavga çıktı. Arbede sırasında Yiğit Ö., cebinden çıkardığı bıçakla Habbu'yu göğsünden yaraladı. Habbu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

SAKLANDIKLARI ADRESTE YAKALANDILAR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Habbu, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle şüpheliler, saklandıkları adreslerde yakalandı.

"SALDIRDI, BIÇAKLADIM"

Emniyete götürülen şüphelilerden Yiğit Ö., ifadesinde, "Yol vermeyince tartıştık. Küfredip, saldırınca bıçakladım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yiğit Ö., Mert Ş. ile A.C.T., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.