Trafik magandalarına geçit yok: Drift atarken ikinci kez yakalandı, ehliyeti daimi olarak iptal edildi!

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kent merkezindeki agresif sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda caddelerde drift atarak hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan 7 sürücü suçüstü yakalandı.