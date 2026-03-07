Haberler Yaşam Haberleri Trafik magandalarına geçit yok! İstanbul Kadıköy'de makas atan sürücüye 90 bin TL ceza
Giriş Tarihi: 7.03.2026 09:04

Trafik magandalarına geçit yok! İstanbul Kadıköy'de makas atan sürücüye 90 bin TL ceza

İstanbul Kadıköy'de polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde otomobiliyle makas attığı tespit edilen bir sürücüye 90 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine el konuldu. Otomobili ise 60 gün süreyle trafikten menedildi.

DHA Yaşam
Trafik magandalarına geçit yok! İstanbul Kadıköy’de makas atan sürücüye 90 bin TL ceza
  • ABONE OL

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince Kadıköy'de trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri yapıldı. Polis ekiplerince otomobiliyle makas attığı tespit edilen bir sürücüye 90 bin lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, otomobili ise 60 gün süreyle trafikten menedilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Trafik magandalarına geçit yok! İstanbul Kadıköy'de makas atan sürücüye 90 bin TL ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz