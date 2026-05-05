Trafik magandası ağır cezada yargılanacak

İstanbul Kartal
'da alkollü araç kullanarak mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun (37) ölümüne neden olan ve 7 suç kaydı bulunan Cihan Bulut, İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada suçlamaları reddeden Bulut, 2013'ten beri ehliyeti olmadığını, arkadaşları alkollü olduğu için direksiyona geçtiğini söyledi. Kazanın başka bir araçtan kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü. Bekçinin babası Hüseyin Karamehmetoğlu, olayın "kasten cinayet" olduğunu savundu. Mahkeme, dosyada "olası kast" değerlendirmesi yapılması gerektiğini belirleyerek görevsizlik kararı verdi ve dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.