Haberler Yaşam Haberleri Trafik magandası korku dolu anlar yaşattı: İETT şoförüne elindeki cismi fırlattı!
Giriş Tarihi: 30.05.2026 09:08

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında motosiklet sürücüsü, trafikte tartıştığı İETT otobüsü şoförüne elindeki cismi fırlattı. Otobüsün camı kırılırken, yolcuların yaşadığı panik anları cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile İETT otobüsü şoförü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, elindeki cismi otobüse fırlattı. Otobüsün camı kırılırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaştı.

Otobüste bulunan yolcuların yaşadığı panik anları cep telefonu ile kaydedildi.

