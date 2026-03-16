Haberler Yaşam Haberleri Trafik magandası yargıtay üyesine tosladı
Giriş Tarihi: 16.03.2026

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner, geçtiğimiz 15 Ocak günü saat 10.27 sıralarında Şişli Mecidiyeköy mevkiinde, E-5 karayolu üzerinde otomobiliyle seyir halindeyken, arkasından gelen bir araç, kornaya basarak aniden önüne kırdı. Aracından inen sürücü, Aydıner'e hakaretler savurdu. Yaşanan gerginliği ve aracına yapılan müdahaleyi kayıt altına alan Aydıner, olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aydıner ifadesinde, saldırganın tehditvari konuştuğunu belirterek, "Kendisinin fotoğraflarını çekip videoya aldım. Aracını önümden çekince hareket ettim, bu sırada o da beni telefonla çekerek 'Amcam milletvekili, gerekeni yapacağım' şeklinde söylemlerde bulundu" dedi. şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

