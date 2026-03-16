Trafik magandası Yargıtay üyesine tosladı! Saldırgan hakaretler savurdu

Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner, geçtiğimiz 15 Ocak günü saat 10.27 sıralarında Şişli Mecidiyeköy mevkiinde, E-5 karayolu üzerinde otomobiliyle seyir halindeyken, arkasından gelen bir araç, kornaya basarak aniden önüne kırdı.
HAKARETLERE MARUZ KALDI
Aracından inen sürücü, Aydıner'e hakaretler savurdu. Yaşanan gerginliği ve aracına yapılan müdahaleyi kayıt altına alan Aydıner, olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.
"AMCAM MİLLETVEKİLİ, GEREKENİ YAPACAĞIM" TEHDİDİ!
Aydıner ifadesinde, saldırganın tehditvari konuştuğunu belirterek, "Kendisinin fotoğraflarını çekip videoya aldım. Aracını önümden çekince hareket ettim, bu sırada o da beni telefonla çekerek 'Amcam milletvekili, gerekeni yapacağım' şeklinde söylemlerde bulundu" dedi.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.