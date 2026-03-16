Trafik magandası Yargıtay üyesine tosladı! Saldırgan hakaretler savurdu

Giriş Tarihi: 16.03.2026 09:17 Son Güncelleme: 16.03.2026 09:27

Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner, geçtiğimiz Ocak ayında Mecidiyeköy'de otomobiliyle seyir halindeyken bir trafik magandası tarafından taciz edildi. Aracından inen sürücü Aydıner'e hakaretler savururken, "Amcam milletvekili, gerekeni yapacağım" şeklinde tehditvari söylemlerde bulundu. İşte detaylar...

Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner, geçtiğimiz 15 Ocak günü saat 10.27 sıralarında Şişli Mecidiyeköy mevkiinde, E-5 karayolu üzerinde otomobiliyle seyir halindeyken, arkasından gelen bir araç, kornaya basarak aniden önüne kırdı.

Aracından inen sürücü, Aydıner'e hakaretler savurdu. Yaşanan gerginliği ve aracına yapılan müdahaleyi kayıt altına alan Aydıner, olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Aydıner ifadesinde, saldırganın tehditvari konuştuğunu belirterek, "Kendisinin fotoğraflarını çekip videoya aldım. Aracını önümden çekince hareket ettim, bu sırada o da beni telefonla çekerek 'Amcam milletvekili, gerekeni yapacağım' şeklinde söylemlerde bulundu" dedi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

