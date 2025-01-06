Trafik magandasından, görgü tanığına ‘seni keserim’ tehdidi

Konya'da trafik tartışmasında 18 yaşındaki Muhammet Oğuzhan Yaşar'ı bıçaklayarak öldüren Batuhan Balcı (23) hakkında soruşturma tamamlandı. Balcı hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, 'silahlı tehdit' suçundan da ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Batuhan Balcı'nın dışında onun kaçıp, saklanmasına yardım ettiği belirtilen 6'sı tutuklu diğer 9 sanık hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezaları istendi. Batuhan Balcı'nın görgü tanığı olan Burak T'ye, "Tek gören görgü tanığı sensin, birisinden duyarsam seni keserim" dediği de iddianamede yer aldı.