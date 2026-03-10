Haberler Yaşam Haberleri Trafikte araçtan inip cam yumruklayan sürücüye 180 bin lira ceza yazıldı
Giriş Tarihi: 10.03.2026 11:02

Trafikte araçtan inip cam yumruklayan sürücüye 180 bin lira ceza yazıldı

İstanbul Fatih’te trafikte maganda olaylarına son vermek amacıyla yükseltilen cezalara rağmen trafikte tartıştığı sürücüye hakaret edip otomobilin camını yumruklayan saldırgan sürücüye 'trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek' suçundan 180 bin lira ceza yazıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Trafikte araçtan inip cam yumruklayan sürücüye 180 bin lira ceza yazıldı
  • ABONE OL

İstanbul emniyeti Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sanal devriye çalışmasında, Fatih'te bir sürücünün trafik tartışmasında aracından inerek diğer sürücüye hakaret ettiği ve otomobili yumrukladığı belirlendi. Yapılan incelemede saldırgan sürücünün B.Ş. olduğu belirlendi. Çeşitli sanal medya hesaplarında yayınlanan videonun ardından kimliği tespit edilen saldırgan sürücü B.Ş., polis ekiplerince yakalandı. Hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülen B.Ş.'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek suçundan 180 bin lira ceza yazıldı. Aracı 60 gün süreyle trafikten men edilen B.Ş.'nin ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Trafikte araçtan inip cam yumruklayan sürücüye 180 bin lira ceza yazıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz