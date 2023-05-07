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Giriş Tarihi: 7.5.2023 15:27 Son Güncelleme: 7.5.2023 15:41

Trafikte 'Büyük İstanbul Mitingi' yoğunluğu

Cumhur İttifakı’nın Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği ‘Büyük İstanbul Mitingi’ öncesi D-100 karayolunda yoğunluk oluştu.

DHA
Trafikte ’Büyük İstanbul Mitingi’ yoğunluğu

Cumhur İttifakı'nın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştireceği 'Büyük İstanbul Mitingi' öncesi Çatalca ve Beylikdüzü'nden Yeşilköy'deki miting alanına giden partililer D-100 karayolu, Atatürk Havalimanı katılımında yoğunluğa neden oldu.



Metrobüs ve metro aktarmalarıyla miting alanına gidenlerin yanı sıra, Ak Parti ilçe teşkilatlarının otobüs ve minibüsleri de miting alanına ulaşmak için trafikte bekledi.



Bazı vatandaşlar ise, oluşan trafik nedeniyle miting alanına yürüyerek gitti.



Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde polis helikopteri, miting alanı ve çevresinde zaman zaman devriye uçuşu yapıyor.

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Trafikte 'Büyük İstanbul Mitingi' yoğunluğu
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