Trafikte can almanın cezası: 12 bin lira! Mahkemeden isyan ettiren karar

BİLİNÇLİ TAKSİRDEN 12 YILA KADAR HAPİS VERİLMELİ

Aile avukatları, Yargıtay kararlarına göre yarış yaparken meydana gelen kazada sanığın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan cezalandırılması gerektiğini, bu durumda da cezanın 4 yıldan 12 yıla kadar hapse çıkması gerektiğini savunuyor. Olayın hemen ardından polislerin hazırladığı tutanaklarda hatalar olduğu, görgü şahitleri bile tam olarak dinlenmeden eksik soruşturma yürütüldüğü öne sürülüyor. Bu gerekçelerle, davanın istinaf mahkemesine taşınacağı belirtiliyor.