Trafikte can almanın cezası: 12 bin lira! Mahkemeden isyan ettiren karar

İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına göre, tesis yönetimi şirketinde uzman olarak çalışan Burcu Erol, 22 Temmuz 2020 tarihinde saat 01.00 sıralarında Küçükyalı sahil yolunda arkadaşı Ufuk Yalçın ile birlikte yolun karşısına geçiyordu. Kaldırıma bir adım kala gece boş yolda aşırı süratle seyreden Yusuf Kara'nın kullandığı otomobil genç kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan Burcu, önce aracın ön camına, sonra yüzüstü yere düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, hayata döndürülemedi.
SAVCILIK TUTUKLANMASINI İSTEDİ
Gözaltına alınan sürücüyü savcılık, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sek etti. Ancak hakimlik, adli kontrol şartıyla sürücü Yusuf Kara'yı serbest bıraktı.
Savcılığın yürüttüğü soruşturma sonunda Kara'ya "taksir (kusur) ile ölüme sebebiyet vermek" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
"AĞIR VASITA ŞOFÖRÜYÜM, KIZIMDA HATA YOK"
Yapılan yargılamada sanık Yusuf Kara olayda kusuru olmadığını iddia edip, beraat kararı verilmesini istedi. Burcu Erol'un ailesi ise sanığın cezalandırılmasını talep etti. Baba İbrahim Erol mahkemede, "Uzun yıllardır ağır vasıta şoförüyüm. Benim tecrübeme göre yaya her zaman haklıdır. Kızımın kusursuz olduğunu düşünüyorum" dedi.
2 YIL HAPİS CEZASI PARAYA ÇEVRİLDİ
Davayı karar bağlayan hakim, sanık Yusuf Kara'nın taksirle ölüme sebebiyet verdiği sabit olduğundan, önce 2 yıl hapis cezası verdi. Sanığın geçmişi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak 2 yıl hapis, 1 yıl 8 aya düşürüldü. Bu hapis cezası da 12 bin 100 lira para cezasına çevrildi.
Kızlarını kaybeden Burcu Erol'un ailesi karara tepki gösterdi. Aile, kararın bozulması için yüksek yargıda itiraz yoluna gitmeye hazırlanıyor.
BİLİNÇLİ TAKSİRDEN 12 YILA KADAR HAPİS VERİLMELİ
Aile avukatları, Yargıtay kararlarına göre yarış yaparken meydana gelen kazada sanığın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan cezalandırılması gerektiğini, bu durumda da cezanın 4 yıldan 12 yıla kadar hapse çıkması gerektiğini savunuyor. Olayın hemen ardından polislerin hazırladığı tutanaklarda hatalar olduğu, görgü şahitleri bile tam olarak dinlenmeden eksik soruşturma yürütüldüğü öne sürülüyor. Bu gerekçelerle, davanın istinaf mahkemesine taşınacağı belirtiliyor.