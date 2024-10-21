Trafikte dehşet

Konya'da trafikte yaşanan tartışma sonucu başka bir aracın sürücüsü tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki Muhammet Oğuzhan Yaşar, aracıyla hastaneye gitmek isterken aşırı kan kaybından hayatını kaybetti. Olay önceki gün saat 16.00 sıralarında merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Lüks araç satışı yapan Muhammet Oğuzhan Yaşar, önceki gün merkez Melikşah Mahallesi'nde trafikte seyir halindeyken şerit ihlali yaptığı gerekçesiyle başka bir aracın sürücüsü Batuhan B. ile tartışma yaşadı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.Batuhan B., Yaşar'ı bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Yaralı halde aracına binen Yaşar, hastaneye gitmek istedi. Ancak yolda aşırı kan kaybeden Yaşar, bilicini kaybedince park halindeki araçlara çarptı. Duran araçtaki Yaşar'ın kendinden geçtiğini gören ve yaralı olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Oğuzhan Yaşar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşar'ın bıçaklandığı kavgayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.