Trafikte laf atma kavgasına 2 kez müebbet

İstanbul Beşiktaş'ta sıkışan trafikte laf atma kavgası çıktı. Ortaköy'de 28 Mayıs gecesi, arkadaşları Hasan Laçin ve Hadi Oberi'yle yolculuk yapan Wael Rahmouna, trafik sıkışınca sevgilisi Rahmouna Benslımane ile araçtan indi. Hemen yanlarındaki araçta bulunan Ümit Kanbay, genç kadına laf attı. Genç kadının tepkisi üzerine Kanbay ve Rahmouna birbirine girdi. Hasan Laçin araçtan inerek Kanbay ve arkadaşı Ahmet Bünyamin Dağ'ı bıçakladı. Arkadaki araçta bulunan Erkan Gürbüz ve Tarık Ziya Aksu da kavgayı ayırmak isterken bıçakla ağır yaralandı. Kavga, Erkan Gürbüz'ün arkadaşı Emre Temel'in havaya ateş etmesiyle son buldu. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 kişiyi bıçakla yaralayan Hasan Laçin ve havaya ateş açan Emre Temel hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, hakkında haksız tahrik altında 'silahla tehdit' suçundan 1 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Temel'in tarafları ayırma amacıyla hareket ettiğini vurgulayarak beraatine, Laçin'in ise 'kasten yaralama' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplam 2 kez müebbet ve 19 yıl 9 ay hapsine karar verdi.