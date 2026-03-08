Trafikte otomobilin önünü kesip camı yumruklayan 2 maganda tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil sürücüsü İsa A., iddiaya göre, yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı Nazif S. (46) ile ailesinin bulunduğu otomobilin önünü keserek durdurdu. Otomobilden inen İsa A. ile yanındaki Mustafa K., sürücüye küfürler edip, aracın camını yumrukladı. Otomobildeki aile panik halinde polisi arayıp, yardım istedi. O anları cep telefonuyla kayda alan Nazif S.'nin, oğlunun ağladığı duyuldu. Taraflar tartışmanın ardından bölgeden uzaklaştı.

370 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin tespit edip, yakalanmaları için çalışma başlattı. Polis, adreslerine yapılan baskında şüphelileri gözaltına aldı. İsa A.'ya 'Saldırı amacıyla araçtan inmek' ve 'Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek' suçlarından 370 bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca şüphelinin ehliyetine 60 gün el konulurken, aracı da trafikten men edildi.

'KONUŞMAK İÇİN YANINA GİTTİM'

Emniyete götürülen şüphelilerden İsa A., sorgusunda, "Caddede seyir halindeyken önüme kırdı. Aniden fren yapmak zorunda kaldım. Bu duruma sinirlenip, konuşmak için yanına gittim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa A. ile Mustafa K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.