Haberler Yaşam Haberleri Trafikte tartıştığı kişiyi tabancayla vuran şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 19.8.2025 22:18 Son Güncelleme: 19.8.2025 22:26

Trafikte tartıştığı kişiyi tabancayla vuran şüpheli tutuklandı

Ankara’da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi bacağındaN vuruldu. Kısa sürede gözaltına alınan şüpheli yaralının şikayetini geri çekmesi üzerine serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Trafikte tartıştığı kişiyi tabancayla vuran şüpheli tutuklandı

10 Ağustos'ta Ali Memduh Bucak ile bir sürücü arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Arabasından inen Bucak, belinden çıkardığı silahla sürücüyü bacağından vurdu. Olayın ardından gözaltına alınan Bucak, müşteki tarafın şikayetinden vazgeçmesi üzerine nöbetçi sulh ceza mahkemesince "ev hapsi" adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının karara itirazı üzerine Bucak, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trafikte tartıştığı kişiyi tabancayla vuran şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz