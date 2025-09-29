Trafikte taşlı saldırı kamerada! Trafik zorbası yakalandı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, trafikte tartışan iki sürücüden biri eline aldığı taşla diğerine saldırdı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Görüntülerin yayılmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde saldırıyı gerçekleştiren kişinin İ.B. olduğu belirlendi. Şüpheli kısa sürede yakalanarak Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi

"ŞEHİR EŞKIYALARINA FIRSAT YOK"

Yaşanan olaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte "şehir eşkıyası" gibi davrananlara asla fırsat vermeyeceğiz. 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.