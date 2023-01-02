Trafikte yol verme kavgası: 1 ölü

Adana'da trafikte 'yol verme' yüzünden çıkan kavgada tır şoförü 41 yaşındaki Adem T.'nin ateş ettiği dolmuş sürücüsü Can Yüce hayatını kaybetti. Can Yüce'nin (24) cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken gözaltına alınan katil zanlısının sorgusu devam ediyor.

AĞIR YARALANDI

Olay Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Kozan Yolunda yol verme meselesi nedeniyle 01 M 0712 plakalı dolmuş şoförü Can Yüce, tır sürücüsü Adem T. tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, tır sürücüsü Adem T. tabancasıyla ateş etti. Vücuduna kurşun isabet eden Yüce, ağır yaralandı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yüce'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Polis ise zanlıyı gözaltına aldı. Ancak Yüce, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yüce'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zanlının ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.