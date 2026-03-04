Trafikteki tartışma kaza ile bitti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Salı günü Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası üzerine olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, iki aracın sokakta çarpıştığı, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaralanan olmadığı tespit edildi.

ÖNCE TARTIŞTI SONRA TAKİP EDİP VURDU

İncelemede, iki kişi arasında kazadan önce trafikte tartışma yaşandığı, Y.Y'nin (23) aracıyla takip ettiği S.D'nin (16) otomobiline çarptığı belirlendi.

260 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Şüphelilere, "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek" maddesi kapsamında işlem yapıldı. Ehliyetsiz sürücü S.D. ile kullandığı aracı kiralayan kişiye toplamda 260 bin lira idari para cezası kesildi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Şüpheli Y.Y'nin sürücü belgesi 60 gün süreyle alındı, aracı trafikten menedildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.