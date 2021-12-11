Trafikten kaçarken refujde takılı kaldı... Sultangazi’de ilginç anlar!

Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda önceki gün meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası Mahmutbey yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Panelvan araç sürücü, önünde oluşan trafikten kurtulmak için akıl almaz bir yola başvurdu.
Sürücü, refüjden karşı yola geçmeye çalıştı. Bu sırada altı betonla temas eden araç refüje takılı kaldı. O anları görüntüleyen başka araçtakiler, sürücüye tepki gösterdiler.
O ANLAR KAMERADA
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün karşı yola geçmeye çaldığı sırada takılı kaldığı görüldü.