Trafo Ne İşe Yarar? Trafo Nedir, Nasıl Çalışır ve Hangi Amaçla Kullanılır?

Şehrin belli bölgelerinde bulunan trafo ne işe yarar diyenler için bu, elektrik akımında ve geriliminde değişiklikler yapmaya yarayan bir güç istasyonudur. Trafo nedir sorusuna verilecek en basit cevap, bu merkezler birden fazla elektrik devresini birbirine bağlamayı sağlar. Trafo merkezleri nasıl çalışır ve hangi amaçla kullanılır? Transformatör nedir?

Trafo Ne İşe Yarar?

Transformatörler, elektrik akımının voltajını artırmaya ve azaltmaya yarayan makinelerdir. Bunlar elektrik voltajını, üretim tesislerinden kullanım alanlarına yönlendirmeyi sağlar. Elektrik akımının yüksek bir güvenlik içinde taşınması için kontrol edilmesine imkan tanır.

Çünkü elektrik enerjisi, ilk çıkış noktasında çok yüksek bir akıma sahiptir. Bu yüzden trafolar, çok büyük bir enerji kaybını önlemek için bir ihtiyaçtır. Elektrik varış noktasına ulaştıktan sonra, kullanılan elektrikli cihaz ve makinelere bağlı olarak her kullanıcı tipi farklı bir voltaj düzeyine gereksinim duyar. Bu nedenle fabrika ve diğer üretim tesislerinin, bireylerden çok daha yüksek bir elektrik gücüne ihtiyaç duyduğu aşikardır. Trafolar sayesinde her tür kullanıcıya göre voltajı ayarlamak mümkündür. Elektrik devreleri arasında enerji transferi de yapmayı sağlar.

Transformatör Makineleri Nasıl Çalışır?

Transformatör makineleri, birbirine temas etmeyen ve farklı sayıda sargıya sahip bir çekirdek ve iki bakır tel bobinden oluşur. Manyetik indüksiyon prensibine bağlı olarak çalışırlar. Tellerden geçen elektrik akımı, etrafında manyetik bir alanın meydana gelmesini sağlar. Öte yandan bu manyetik alan, başka bir telin içinde bir elektrik akımı üretir. Bir transformatörün çalışma mantığı bu şekildedir. Elektrik akımı ilk önce birincil bobine girer ve daha sonra manyetik indüksiyon ile ikincil bobine geçiş yapar. Transformatör makinelerinin akım voltajını yükseltip yükseltemeyeceğini belirleyen ise bobinlerin sargı sayısıdır. Eğer birincil bobin sargı sayısı, ikincil bobinden daha az ise transformatör voltajı artırır.