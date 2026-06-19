Trafodaki arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapıldı: Talihsiz genç can verdi

Olay, merkeze bağlı Tolamehmet köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik trafosundaki arızayı gidermek için çalışma yapan 33 yaşındaki Gökhan Ilıman, çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ilıman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Gökhan Ilıman hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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