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Giriş Tarihi: 19.06.2026 12:55

Trafodaki arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapıldı: Talihsiz genç can verdi

Çorum'da elektrik trafosunda meydana gelen arızayı gidermek isterken akıma kapılan 33 yaşındaki Gökhan Ilıman hayatını kaybetti.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Trafodaki arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapıldı: Talihsiz genç can verdi
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Olay, merkeze bağlı Tolamehmet köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik trafosundaki arızayı gidermek için çalışma yapan 33 yaşındaki Gökhan Ilıman, çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ilıman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Gökhan Ilıman hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Trafodaki arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapıldı: Talihsiz genç can verdi
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