Traktör dere yatağına devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Alaca ilçesine bağlı Gazipaşa köyü Öküzdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer K. yönetimindeki 66 AR 674 plakalı traktör, yol kenarında madımak otu toplayan Sultan K., Elif K. ve Fidan Gül'ü aldıktan sonra yola devam etti. İddiaya göre, rampada kalan traktör geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Kazada traktör sürücüsü Ömer K. ile Elif K. ve Sultan K. yaralanırken, Fidan Gül (48) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Fidan Gül'ün cenazesi morga kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

