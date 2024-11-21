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Giriş Tarihi: 21.11.2024 12:42 Son Güncelleme: 21.11.2024 12:44

Traktör tamiri sırasında kaza: Muhtar hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Hacı Hüseyin Yaylası köyünde, gece yarısı traktörünü tamir etmek isteyen köy muhtarı Zeki Bülbül (57), tamir sırasında traktörün hareket etmesiyle ezilerek hayatını kaybetti.

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Traktör tamiri sırasında kaza: Muhtar hayatını kaybetti

Olay, dün gece Hacı Hüseyin Yaylası köyünde meydana geldi. Muhtar Zeki Bülbül, arızalanan traktörünü tamir etmek için traktörün altına girdi. Tamir işlemi sırasında traktör aniden hareket etti ve Bülbül, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre traktörün hareket etmesine neden olan mekanik arıza üzerinde duruluyor. Zeki Bülbül'ün cenazesinin bugün öğle namazını müteakip köy mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

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Traktör tamiri sırasında kaza: Muhtar hayatını kaybetti
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