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Giriş Tarihi: 8.5.2024 00:53 Son Güncelleme: 8.5.2024 01:22

Traktörün altında kaldı: Feci şekilde can verdi

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Sulusaray beldesinde 56 yaşındaki Mustafa Mıh, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi.

FULDA SARIYER
Traktörün altında kaldı: Feci şekilde can verdi

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Sulusaray beldesinde 56 yaşındaki Mustafa Mıh yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrildi. Devrilen traktör altında kalan Mustafa Mıh kaza yerinde ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrol sonrasında Mustafa Mıh'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mıh'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Traktörün altında kaldı: Feci şekilde can verdi
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