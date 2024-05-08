Traktörün altında kaldı: Feci şekilde can verdi

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Sulusaray beldesinde 56 yaşındaki Mustafa Mıh yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrildi. Devrilen traktör altında kalan Mustafa Mıh kaza yerinde ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrol sonrasında Mustafa Mıh'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mıh'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.