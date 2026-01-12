Haberler Yaşam Haberleri Trakya beyaza büründü
Trakya beyaza büründü

Metoroloji’nin günlerdir uyarılarını yaptığı kar yağışı tüm yurtta etkili oluyor.

Yurt genelinde başlayan kar yağışı Trakya'da etkili oluyor

TRAKYA DONUYOR

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava Trakya'da yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının ani düşüşüyle Kırklareli,Kofçaz,Dereköy,Tastepe köyü, Kula, Geçit Ağzı köyü, Kocayazı, köylerinde etkili oluyor Trakya'nın her yerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde yolların. Kapanmasına sebep olurken, Özel idareye bağlı ekipler Bulgaristan Dereköy sınır kapısı yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Yetkililer Don ve buzlanmaya karşı sürücüleri uyarıyor.

