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Giriş Tarihi: 18.7.2022 10:39

Trakya Üniversitesi taban puanları 2022: Trakya Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

Trakya Üniversitesi taban puanları YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yüz binlerce üniversite adayının gündemine oturdu. Bu üniversitede öğrenim görmeyi hedefleyen öğrenciler, Trakya Üniversitesi taban puanları için kurumun internet sitesini, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanlarını ve puan aralığını inceliyor. İşte 2022 Trakya Üniversitesi lisans ve ön lisans taban puanları, bölüm kontenjanları ve başarı sıralaması!

Trakya Üniversitesi taban puanları 2022: Trakya Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

Trakya Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması bu okulda öğrenim görmeyi hedefleyen adaylar tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması üzerine, milyonlarca üniversiteli adayı puanının yettiği okullar için araştırma yapıyor. İşte 2022 Trakya Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralaması…

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

İşte Trakya Üniversitesi'nin bu yıl öğrenci alımı için belirlediği taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması…

Trakya Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversitenin geçen yılki öğrenci alımlarında belirlediği taban puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tablo güncellendiğinde detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.

Trakya Üniversitesi (TÜ) 4 Yıllık Bölümlerin 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Tıp SAY 230+6
220+6
210+6
210+6		 236
226
216
216		 14.099
12.500
12.281
12.000		 445,15665
505,34466
484,89131
479,49076
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 30.590
28.800
24.981
23.100		 416,89505
481,28898
458,99365
452,42162
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Eczacılık SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 44.281
41.800
40.369
38.300		 399,10052
464,91135
433,80708
422,87822
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 95.315
89.500
102.652
111.000		 347,06621
410,65680
357,90684
331,90335
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 95+3
95+3
90+3
85+3		 98
98
93
88		 95.977
102.000
120.334
123.000		 346,55780
397,23776
342,42304
322,53944

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 130+4
130+4
120+3
120+3		 134
134
123
123		 168.544
169.000
176.571
179.000		 297,33799
342,95519
306,13683
288,63478
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 172.362
162.000
162.619
140.000		 295,35945
347,49438
313,76881
310,36026
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 198.492
154.000
140.964
100.000		 282,90394
353,01308
327,22900
341,29626
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul) SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 198.883
203.000
209.987
211.000		 282,71551
323,40716
290,65200
274,60938
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Mimarlık SAY 110+3
110+3
100+3
100+3		 113
113
103
103		 207.983
166.000
150.375
75.900		 278,80953
344,63352
321,07525
367,73138
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 219.262
198.000
191.511
161.000		 274,21317
326,08300
298,86780
297,77209
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30+1
30+1
30+1
55+2		 31
31
20
23		 259.202
274.000
Dolmadı
Dolmadı		 259,85625
292,41212
Dolmadı
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 288.044
214.000
172.866
105.000		 251,15783
317,80953
308,13630
336,68528
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 80+2
90+3
90+3
90+3		 82
93
93
93		 294.655
265.000
248.236
212.000		 249,31169
295,47105
276,24278
274,29422
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Odyoloji (Fakülte) SAY 60+2
60+2
50+2
40+1		 62
62
52
41		 306.655
242.000
152.950
101.000		 246,05832
304,86815
319,51783
340,68861
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) İç Mimarlık SAY 40+1


 41


 313.428


 244,26755
—-
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) SAY 60+2
60+2

 62
62

 344.559
346.000

 236,68582
269,01333
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Kimya SAY 30+1
30+1
30+1
25+1		 31
31
31
26		 364.009
362.000
380.046
409.000		 231,82745
264,66642
242,23573
224,54918
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Matematik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 367.965
339.000
333.650
337.000		 230,61776
271,07838
252,19220
239,87745
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Biyoloji SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 382.281
381.000
382.199
388.000		 223,05292
260,05609
241,80325
230,04228
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) SAY 30+1


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Fizik SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 1
21
21
8		 Dolmadı
460.000
460.012
Dolmadı		 Dolmadı
243,12212
226,35842
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Genetik ve Biyomühendislik SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 40
52
52
52		 Dolmadı
298.000
298.510
260.000		 Dolmadı
283,72516
261,00839
258,27316
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Genetik ve Biyomühendislik
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0


Dolmadı


 Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Gıda Mühendisliği SAY 30+1
40+1
60+2
60+2		 9
19
23
62		 Dolmadı

Dolmadı
294.000		 Dolmadı

Dolmadı
249,45602
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Mimarlık
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Balkan Üniversitesi) (Ücretli)		 SAY 10+0
10+0
10+0


Dolmadı


 Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 18
72
72
58		 Dolmadı
442.000
461.857
Dolmadı		 Dolmadı
246,57101
225,80919
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 117.669
115.000
120.632
139.000		 312,59335
357,40480
338,32425
316,25055
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 149.559
93.700
91.887
88.200		 300,63796
367,17560
352,25370
339,95669
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) EA 40+1
40+1

 41
41

 223.389
271.000

 279,50617
304,98899
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 569.612
506.000
482.125
475.000		 221,19183
260,45996
255,82240
246,67708
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 580.571
493.000
435.802
438.000		 211,88648
262,42254
262,09190
251,40951
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Arkeoloji EA 30+1
30+1
30+1
60+2
31
29
22		 Dolmadı
933.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
214,40704
Dolmadı
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) EA 30+1
30+1
30+1
60+2		 7
31
31
12		 Dolmadı
799.000
800.548
Dolmadı		 Dolmadı
226,44564
217,51660
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)
(KKTC Uyruklu)		 EA 2+0
1+0
1+0
2+0


2		 Dolmadı

Dolmadı
603.000		 Dolmadı

Dolmadı
232,75921
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) EA 60+2
40+1
40+1
60+2		 3
41
34
23		 Dolmadı
879.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
219,56362
Dolmadı
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 7
72
72
40		 Dolmadı
762.000
756.406
Dolmadı		 Dolmadı
229,94831
225,89480
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Ekonometri EA 40+1
40+1
40+1
70+2		 1
41
41
16		 Dolmadı
804.000
805.912
Dolmadı		 Dolmadı
225,95739
215,03417
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 19
72
72
62		 Dolmadı
754.000
666.130
627.000		 Dolmadı
230,75582
235,29534
230,29982
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Gümrük İşletme (Yüksekokul) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 37
62
62
62		 Dolmadı
574.000
560.297
555.000		 Dolmadı
251,19498
246,31041
237,65031
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) İktisat EA 80+2
80+2
85+3
85+3		 10
82
88
84		 Dolmadı
712.000
718.877
Dolmadı		 Dolmadı
235,01077
230,09593
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) İşletme EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 39
82
82
79		 Dolmadı
667.000
692.608
Dolmadı		 Dolmadı
239,94688
232,72101
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) İşletme
(İÖ)		 EA 40+1
30+1
30+1
80+2
31
31
18		 Dolmadı
749.000
764.123
Dolmadı		 Dolmadı
231,25741
224,89453
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Maliye EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 32
62
62
62		 Dolmadı
548.000
513.449
517.000		 Dolmadı
254,56232
251,84904
241,67719
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Maliye
(İÖ)		 EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 1
52
52
36		 Dolmadı
737.000
757.779
Dolmadı		 Dolmadı
232,35721
225,72136
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) EA 40+1
30+1
30+1
60+2		 2
31
15
16		 Dolmadı
920.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
215,83704
Dolmadı
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 1
72
72
72		 Dolmadı
647.000
594.448
590.000		 Dolmadı
242,18867
242,57958
234,05168
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70+2
70+2
70+2
 43
72
72
 Dolmadı
531.000
530.812
 Dolmadı
256,89264
249,74600
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)		 EA 60+2
60+2
60+2
 1
62
62
 Dolmadı
735.000
733.824
 Dolmadı
232,65174
228,54285
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 30+1
30+1

 3
31

 Dolmadı
843.000

 Dolmadı
222,62575
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İÖ)		 EA 60+2
70+2
70+2
70+2		 4
72
72
72		 Dolmadı
709.000
653.066
721.000		 Dolmadı
235,29145
236,57453
211,58826
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 2
41
41
23		 Dolmadı
835.000
820.692
Dolmadı		 Dolmadı
223,26462
203,62933
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)		 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 13.019
15.300
16.017
15.900		 368,05225
394,27697
398,25138
386,83024
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 25.897
24.600
25.198
26.600		 349,41190
381,06263
386,63827
373,37162
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 30.416
26.000
29.763
35.700		 344,65454
379,35959
382,10626
365,15920
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 86.769
57.900
76.621
103.000		 310,25380
353,74724
352,66307
330,75987
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)		 İletişim ve Tasarımı SÖZ 60+2
60+2

 62
62

 330.403
364.000

 252,81429
271,37197
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 333.378
211.000
187.656
161.000		 252,36391
300,91827
317,13793
313,14353
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 60+2
70+2
70+2
80+2		 62
72
72
82		 476.885
383.000
323.684
303.000		 232,98209
268,20559
290,14528
284,97694
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Yüksekokul)		 SÖZ 40+1


 41


 500.460


 229,71829
—-
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)		 Tarih SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 513.373
320.000
283.616
276.000		 227,70109
278,99819
297,22925
289,37758
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)		 İlahiyat SÖZ 99+3
110+3
100+3
100+3		 99
113
103
103		 Dolmadı
214.000
169.785
141.000		 Dolmadı
300,21290
321,55611
318,48310
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.)		 SÖZ 11+0


 8


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)		 Sanat Tarihi SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 53
62
62
62		 Dolmadı
486.000
478.855
440.000		 Dolmadı
252,52407
266,64646
265,74502
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)		 Tarih
(İÖ)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
80+2		 38
72
72
82		 Dolmadı
467.000
400.810
406.000		 Dolmadı
255,18469
277,86985
270,04902
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(UOLP-Kosova Priştine Üniversitesi) (UOLP) (Ücretli)		 SÖZ 10+0
10+0
1

 Dolmadı


 Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)		 DİL 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 16.684
14.100
15.309
15.000		 384,88693
405,65586
398,05492
384,34113
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 19.356
15.100
14.790
11.300		 375,88933
401,79940
400,09141
401,96270
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)		 Almanca Öğretmenliği
(Almanca)		 DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 42.154
37.100
38.901
35.600		 304,03961
327,00025
318,00181
304,33946
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne)		 Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 43.369
36.500
35.625
33.600		 300,17259
328,91023
327,62281
311,35268
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)		 Arnavut Dili ve Edebiyatı DİL 20+1
20+1
20+1
20+1		 4
1
6
5		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)		 Boşnak Dili ve Edebiyatı DİL 20+1
20+1
20+1
30+1		 4
1
5
8		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)		 Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık DİL 30+1
40+1
40+1
40+1		 7
19
30
31		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)		 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 30+1
30+1
30+1
40+1		 16
31
31
41		 Dolmadı
73.000
69.573
64.000		 Dolmadı
224,82660
235,30005
224,95873

Trakya Üniversitesi (TÜ) 2 Yıllık Bölümlerin 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Edirne) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 75+2
75+2		 77
77		 290,37228
317,77820		 419.160
370.000
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Edirne) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2
70+2		 72
72		 287,23641
311,93678		 440.714
402.000
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Edirne) (Devlet)		 Uçak Teknolojisi TYT 50+2
40+1		 52
41		 281,21994
308,54695		 485.284
421.000
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Edirne) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 274,32464
300,15812		 541.884
474.000
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Edirne) (Devlet)		 Fizyoterapi TYT 50+2
40+1		 52
41		 267,49872
287,73000		 604.204
563.000

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Trakya Üniversitesi taban puanları 2022: Trakya Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması
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