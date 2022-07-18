Trakya Üniversitesi taban puanları 2022: Trakya Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

Trakya Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması bu okulda öğrenim görmeyi hedefleyen adaylar tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması üzerine, milyonlarca üniversiteli adayı puanının yettiği okullar için araştırma yapıyor. İşte 2022 Trakya Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralaması…
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022
İşte Trakya Üniversitesi'nin bu yıl öğrenci alımı için belirlediği taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması…
Trakya Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversitenin geçen yılki öğrenci alımlarında belirlediği taban puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tablo güncellendiğinde detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.
Trakya Üniversitesi (TÜ) 4 Yıllık Bölümlerin 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Tıp
|SAY
|230+6
220+6
210+6
210+6
|236
226
216
216
|14.099
12.500
12.281
12.000
|445,15665
505,34466
484,89131
479,49076
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|30.590
28.800
24.981
23.100
|416,89505
481,28898
458,99365
452,42162
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|44.281
41.800
40.369
38.300
|399,10052
464,91135
433,80708
422,87822
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|95.315
89.500
102.652
111.000
|347,06621
410,65680
357,90684
331,90335
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|95+3
95+3
90+3
85+3
|98
98
93
88
|95.977
102.000
120.334
123.000
|346,55780
397,23776
342,42304
322,53944
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|130+4
130+4
120+3
120+3
|134
134
123
123
|168.544
169.000
176.571
179.000
|297,33799
342,95519
306,13683
288,63478
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|172.362
162.000
162.619
140.000
|295,35945
347,49438
313,76881
310,36026
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|198.492
154.000
140.964
100.000
|282,90394
353,01308
327,22900
341,29626
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|198.883
203.000
209.987
211.000
|282,71551
323,40716
290,65200
274,60938
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|110+3
110+3
100+3
100+3
|113
113
103
103
|207.983
166.000
150.375
75.900
|278,80953
344,63352
321,07525
367,73138
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|219.262
198.000
191.511
161.000
|274,21317
326,08300
298,86780
297,77209
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|30+1
30+1
30+1
55+2
|31
31
20
23
|259.202
274.000
Dolmadı
Dolmadı
|259,85625
292,41212
Dolmadı
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|288.044
214.000
172.866
105.000
|251,15783
317,80953
308,13630
336,68528
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|80+2
90+3
90+3
90+3
|82
93
93
93
|294.655
265.000
248.236
212.000
|249,31169
295,47105
276,24278
274,29422
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Odyoloji (Fakülte)
|SAY
|60+2
60+2
50+2
40+1
|62
62
52
41
|306.655
242.000
152.950
101.000
|246,05832
304,86815
319,51783
340,68861
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|313.428
—
—
—
|244,26755
—-
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|344.559
346.000
—
—
|236,68582
269,01333
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Kimya
|SAY
|30+1
30+1
30+1
25+1
|31
31
31
26
|364.009
362.000
380.046
409.000
|231,82745
264,66642
242,23573
224,54918
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Matematik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|367.965
339.000
333.650
337.000
|230,61776
271,07838
252,19220
239,87745
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|382.281
381.000
382.199
388.000
|223,05292
260,05609
241,80325
230,04228
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)
|SAY
|30+1
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Fizik
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|1
21
21
8
|Dolmadı
460.000
460.012
Dolmadı
|Dolmadı
243,12212
226,35842
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Genetik ve Biyomühendislik
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|40
52
52
52
|Dolmadı
298.000
298.510
260.000
|Dolmadı
283,72516
261,00839
258,27316
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Genetik ve Biyomühendislik
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|30+1
40+1
60+2
60+2
|9
19
23
62
|Dolmadı
—
Dolmadı
294.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
249,45602
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Mimarlık
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Balkan Üniversitesi) (Ücretli)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|18
72
72
58
|Dolmadı
442.000
461.857
Dolmadı
|Dolmadı
246,57101
225,80919
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|117.669
115.000
120.632
139.000
|312,59335
357,40480
338,32425
316,25055
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|149.559
93.700
91.887
88.200
|300,63796
367,17560
352,25370
339,95669
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
|EA
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|223.389
271.000
—
—
|279,50617
304,98899
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|569.612
506.000
482.125
475.000
|221,19183
260,45996
255,82240
246,67708
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|580.571
493.000
435.802
438.000
|211,88648
262,42254
262,09190
251,40951
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Arkeoloji
|EA
|30+1
30+1
30+1
60+2
|—
31
29
22
|Dolmadı
933.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
214,40704
Dolmadı
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)
|EA
|30+1
30+1
30+1
60+2
|7
31
31
12
|Dolmadı
799.000
800.548
Dolmadı
|Dolmadı
226,44564
217,51660
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)
(KKTC Uyruklu)
|EA
|2+0
1+0
1+0
2+0
|—
—
—
2
|Dolmadı
—
Dolmadı
603.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
232,75921
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)
|EA
|60+2
40+1
40+1
60+2
|3
41
34
23
|Dolmadı
879.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
219,56362
Dolmadı
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|7
72
72
40
|Dolmadı
762.000
756.406
Dolmadı
|Dolmadı
229,94831
225,89480
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Ekonometri
|EA
|40+1
40+1
40+1
70+2
|1
41
41
16
|Dolmadı
804.000
805.912
Dolmadı
|Dolmadı
225,95739
215,03417
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|19
72
72
62
|Dolmadı
754.000
666.130
627.000
|Dolmadı
230,75582
235,29534
230,29982
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Gümrük İşletme (Yüksekokul)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|37
62
62
62
|Dolmadı
574.000
560.297
555.000
|Dolmadı
251,19498
246,31041
237,65031
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|İktisat
|EA
|80+2
80+2
85+3
85+3
|10
82
88
84
|Dolmadı
712.000
718.877
Dolmadı
|Dolmadı
235,01077
230,09593
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|İşletme
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|39
82
82
79
|Dolmadı
667.000
692.608
Dolmadı
|Dolmadı
239,94688
232,72101
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|İşletme
(İÖ)
|EA
|40+1
30+1
30+1
80+2
|—
31
31
18
|Dolmadı
749.000
764.123
Dolmadı
|Dolmadı
231,25741
224,89453
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Maliye
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|32
62
62
62
|Dolmadı
548.000
513.449
517.000
|Dolmadı
254,56232
251,84904
241,67719
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Maliye
(İÖ)
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|1
52
52
36
|Dolmadı
737.000
757.779
Dolmadı
|Dolmadı
232,35721
225,72136
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|40+1
30+1
30+1
60+2
|2
31
15
16
|Dolmadı
920.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
215,83704
Dolmadı
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|1
72
72
72
|Dolmadı
647.000
594.448
590.000
|Dolmadı
242,18867
242,57958
234,05168
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|70+2
70+2
70+2
—
|43
72
72
—
|Dolmadı
531.000
530.812
—
|Dolmadı
256,89264
249,74600
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
|EA
|60+2
60+2
60+2
—
|1
62
62
—
|Dolmadı
735.000
733.824
—
|Dolmadı
232,65174
228,54285
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|30+1
30+1
—
—
|3
31
—
—
|Dolmadı
843.000
—
—
|Dolmadı
222,62575
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)
|EA
|60+2
70+2
70+2
70+2
|4
72
72
72
|Dolmadı
709.000
653.066
721.000
|Dolmadı
235,29145
236,57453
211,58826
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|2
41
41
23
|Dolmadı
835.000
820.692
Dolmadı
|Dolmadı
223,26462
203,62933
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|13.019
15.300
16.017
15.900
|368,05225
394,27697
398,25138
386,83024
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|25.897
24.600
25.198
26.600
|349,41190
381,06263
386,63827
373,37162
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|30.416
26.000
29.763
35.700
|344,65454
379,35959
382,10626
365,15920
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|86.769
57.900
76.621
103.000
|310,25380
353,74724
352,66307
330,75987
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)
|İletişim ve Tasarımı
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|330.403
364.000
—
—
|252,81429
271,37197
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|333.378
211.000
187.656
161.000
|252,36391
300,91827
317,13793
313,14353
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|60+2
70+2
70+2
80+2
|62
72
72
82
|476.885
383.000
323.684
303.000
|232,98209
268,20559
290,14528
284,97694
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Yüksekokul)
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|500.460
—
—
—
|229,71829
—-
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|513.373
320.000
283.616
276.000
|227,70109
278,99819
297,22925
289,37758
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|99+3
110+3
100+3
100+3
|99
113
103
103
|Dolmadı
214.000
169.785
141.000
|Dolmadı
300,21290
321,55611
318,48310
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|11+0
—
—
—
|8
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|53
62
62
62
|Dolmadı
486.000
478.855
440.000
|Dolmadı
252,52407
266,64646
265,74502
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)
|Tarih
(İÖ)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
80+2
|38
72
72
82
|Dolmadı
467.000
400.810
406.000
|Dolmadı
255,18469
277,86985
270,04902
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(UOLP-Kosova Priştine Üniversitesi) (UOLP) (Ücretli)
|SÖZ
|10+0
10+0
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)
|DİL
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|16.684
14.100
15.309
15.000
|384,88693
405,65586
398,05492
384,34113
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|19.356
15.100
14.790
11.300
|375,88933
401,79940
400,09141
401,96270
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)
| Almanca Öğretmenliği
(Almanca)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|42.154
37.100
38.901
35.600
|304,03961
327,00025
318,00181
304,33946
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne)
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|43.369
36.500
35.625
33.600
|300,17259
328,91023
327,62281
311,35268
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)
|Arnavut Dili ve Edebiyatı
|DİL
|20+1
20+1
20+1
20+1
|4
1
6
5
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)
|Boşnak Dili ve Edebiyatı
|DİL
|20+1
20+1
20+1
30+1
|4
1
5
8
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)
|Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|30+1
40+1
40+1
40+1
|7
19
30
31
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)
|Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
|DİL
|30+1
30+1
30+1
40+1
|16
31
31
41
|Dolmadı
73.000
69.573
64.000
|Dolmadı
224,82660
235,30005
224,95873
Trakya Üniversitesi (TÜ) 2 Yıllık Bölümlerin 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Edirne) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|290,37228
317,77820
|419.160
370.000
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Edirne) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|287,23641
311,93678
|440.714
402.000
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Edirne) (Devlet)
|Uçak Teknolojisi
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|281,21994
308,54695
|485.284
421.000
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Edirne) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|274,32464
300,15812
|541.884
474.000
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Edirne) (Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|267,49872
287,73000
|604.204
563.000
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