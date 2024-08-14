Trakya’da barajların doluluk oranı düştü

Trakya'da Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli de içme suyunu ve tarım arazilerini sulamada kullanılan barajlarda doluluk oranı düştü. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Edirne'nin içme suyunu sağlayan Kayalıköy barajı yüzde 11 gibi kritik bir seviyeye düştü.

YÜZDE 20 DÜŞTÜ

Kentin içme suyunu sağlayan Sülöğlu barajındaysa doluluk oranı yüzde 31 olarak ölçüldü. Tarım arazilerini sulayan Hamzadere Barajı yüzde 53, Kadıköy 14, Sultanköy 43, Yenikarpuzlu 52, olarak ölçülürken kentin barajlardaki toplam doluluk oranı ise yüzde 41 olarak tabloda yer aldı. Kentin içme suyunu sağlayan Süloğlu barajında ortalama doluluk oranına baktığımızda geçen yıla göre yüzde 20 düşüş yaşandığı görüldü.

KIRKLARELİ'NDE YÜZDE 26 DÜŞTÜ

Kırklareli'deki barajlarda da düşüş yaşanıyor. Kentin içme suyunu sağlayan Kırklareli Barajı'nın aktif doluluk oranı yüzde 27 olarak ölçüldü. Edirne'nin içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajında doluluk oranı yüzde 11'nci diğer barajlarla birlikte suyun aktif doluluk oranı yüzde 26 olarak ölçüldü. Kırklareli de ayrıca tarım arazilerini sulayan Armağan ve Çayırdere Barajlarında suyun düşmesi ile birlikte kentteki barajların doluluk oranı yüzde 26 olarak açıklandı.

Tekirdağ'a baktığımızdaysa şehrin içme suyunu sağlayan Naipköy barajındaki aktif doluluk oranı yüzde 19, Türkmenli barajındaki aktif doluluk oranı yüzde 5, karaiyidemirde yüzde 15, Çokal barajında ise aktif oluluk oranı yüzde 69, toplamda ise doluluk oranı yüzde 37 olarak belirlendi.