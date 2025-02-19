Trakya’da kar yağışı etkili oluyor, kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu

Edirne'de dün başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Özelikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, Lalapaşa ilçesine bağlı köylerde ve Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli sınır kapısında etkisini artırması sonucu, kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları zaman zaman ulaşıma kapandı. Kapanan köy yolları Edirne Valiliği İl Özel İdaredi ekipleri ile karayolları ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla açıldı.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan uluslararası Hamzabeyli sınır kapısı yolu ise ihraç yükü taşıyan tır sürücülerine zaman zaman zor anlar yaşatıyor. Bu yolda buzlanma ve kar yağışından dolayı yolların açık kalması için ekipler 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede rüzgar 35 ila 50 kilometre arasında estiği için bölgede kar fırtınası yaşanıyor.

KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışı Hamzabeyli sınır kapısından giriş yapmasının ardından dün gece yarısı da kent merkezinde etkili oldu. Başta tarihi Selimiye camii olmaz üzere tarihi mekanları beyaza bürüdü.

KIRKLARELİ'NDE OKULLARA KAR TATİLİ

Kırklareli'nde kar yağışı etkisini artırdı. Dün başlayan yağış aralıklarla yağmasının ardından bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını ekiplerin yoğun çalışmasıyla trafiğe açıldı. Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısında ise trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Kırklareli'nin Vize ve Kofçaz ilçelerinde aşırı kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 2 gün ara verildi. Kar, Tekirdağ''ın yüksek kesimlerini de beyaza bürüdü. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının yarında etkili olacağını açıkladı.