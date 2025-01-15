Trakya’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Edirne'de, 4 gün önce başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Önce yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar daha sonra kent merkezine ulaştı. Hava sıcaklığının (0) sıfır derece olduğu Edirne'de Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısında kar etkili oluyor. Özelikle bölgede Avrupa'ya İhraç yükü taşıyan TIR'ların yollarda buzlanma ve kar nedeniyle ilerleyişlerinde zorlanmalar yaşanıyor. Olumsuz hava koşulları trafikte aksamalara neden oluyor. Kış lastiği ve zincirsiz çıkan araçlar ise yolda kaldığı görüldü. Yolda kalan araçların yardımına kara yolları ve il özel idare ekipleri yetişti. Kavşaklarda önlem alan trafik ekipleri ise kar yağışı nedeniyle trafikte yaşanacak aksamalara karşı sürücüleri uyardı. Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yollarda başlattığı küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Kent merkezinde ise belediye ekipleri yolları sürekli açık tutmak için tuzlama çalışması yapıyor.

BELDE YOLU KAPANDI, 3 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEDİ

Edirne'nin kardan en çok etkilendiği bölge ise Uzunköprü, İpsala ve Keşan ilçeleri oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Yunanistan'a sınır İpsala ilçesinde İbrittepe köyüne giden köy yolu ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı Yenikarpuzlu beldesine ise arıza nedeniyle beldeye, 3 saat elektrik verilemedi. Daha sonra yol Karayollarının çalışması sonucu açıldı. Edirne'de şu anda kapalı yol bulunmuyor. Kara yolları İl Özel İdare ekipleri birlikte yollarda küreme tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

KIRKLARELİ'NDE KAR YOLLARI KISMEN KAPATTI

Kırklarelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı bölgede, karayolları ekipleri yolları açık tutabilmek için aralıksız küreme ve buzlama çalışması yapıyor. Kar, en çok Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda etkili oluyor. Uluslararası yol sürücülere zor sanlar yaşatıyor. Dereköy ve Demirköy ilçelerinde yolda kalan araçların yardımına ise jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri yetişiyor. Tedbirsiz yola çıkıp ilerleyemeyen araçlara ise karayolları ekipleri yardımcı oluyor.

Kırklareli'nde yüksek kesimlerdeki bazı köy yolları zaman zaman ulaşıma kapanıyor. Kısmen kapalı yolları açmak için bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Beyaz Esaret bu bölgelerde havanın sisli olması ile birlikte ulaşımın aksamasına neden oluyor. Kar yağışı Tekirdağ'ın hayrabolu ilçesini ve yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Edirne'de ve Kırklareli'nde kar yağışının bu gün akşam saatlerine kadar etkili olacağı sonrasında ise etkisini yitireceği belirttildi. Cuma günü ise hava sıcaklıklarının eksi 6 dereceye kadar düşeceği belirtildi. Özellikle seracılık yapan vatandaş zirai dona karşı uyarıldı.