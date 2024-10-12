Trakya’nın Göbeklitepe’si: Traktepe

Trakya'da 5 bin yıllık bir geçmişe sahip olan ve M.Ö. 3 bin yıllarına dayanan bir yerleşim alanı, arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarılıyor. Bu bölge, Trakya'da yaşayan Trakların yerleşim yeri olarak biliniyor. Prof. Dr. Neşe Atik'in başkanlığında yürütülen kazılar, Geleceğe Miras Projesi ile destekleniyor. Kazı alanında önemli buluntular arasında tanrıça Hera'nın tapınağı yer alırken, Trak kültürüne ait çeşitli buluntular da gün ışığına çıkarılıyor. Alanın turizme açılmasıyla ziyaretçilere bölgenin tarihi hakkında detaylı bilgiler sunulacak. Kazı başkanı Prof. Dr. Neşe Atik yaptığı açıklamada, "Aslında çok mutluyuz; bakanlığımızın Geleceğe Miras Projesi çok katkıda bulunacak bir proje. Bir yandan kazı çalışması yürütürken diğer yandan da kazı alanının tamamlanıp açılması şansı verecek bize.Bu yıl da Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde kazı çalışmalarımızı iklim şartları el verdiği sürece alanda ama alanda olmadığımız süreçte kazı evinden çıkardığımız buluntuları değerlendirerek geçireceğiz. Bizim hedefimiz Geleceğe Miras. Bir yandan kazıların teşviki ve sürdürülmesi, bir yandan da çıkan buluntuların kültür dünyasına, sanat dünyasına ve turizm dünyasına kazandırılması. Yani hem bilimsel yönü var hem de turizm katkısı var. Bu bizim uzun zamandır beklediğimiz bir projeydi ve bu yüzden çok mutluyuz" dedi. Geleceğe Miras Projesi başlamadan önce, kazı alanını doğru şekilde tanıtacak bir tanıtım binası düşündüklerini belirten Atik, "Bu şehir Trakya şehri ve Türkiye'deki ilk ve tek Trak şehri. Trakların başka ülkelerde kazısı yapılmış, örneğin Bulgaristan'da ve Yunanistan'da birçok Trak kenti ziyaret ediliyor. Bu proje Türkiye'de ilk olacak ve biz burayı ziyarete açmak istiyoruz. Ziyaretçiler buraya geldiğinde, Traklar kimdir, nereden gelmiştir, bizim dünyamızda Trakların yeri nedir, bunları anlayacaklar. Ancak turizm artık çok gelişti, değişti; teknoloji de değişti, dijital anlatımlara ihtiyaç var. Biz de kazı alanımızda tahrip olmuş katmanların olmadığı bir yerde bir karşılama merkezi inşa etmeyi planlıyoruz" dedi. İHAAtik, ziyaret güzergahı hakkında da bilgi vererek, "Gezi güzergahı, şimdiye kadar kazdığımız alanların yanından geçecek ve anlatım panolarımız olacak. Tipik Trak bulguları, başka yerde olmayan bulgular sergilenecek. Örneğin, ilaç fırını bulduk; fırının içindeki ilaçla birlikte bulduk. Fırının bir kopyasını yerinde canlandıracağız, gerçeği müzede olacak. Ayrıca 3 Trak mezarı bulduk" dedi.