Tramvay arızalandı vatandaş yollarda kaldı

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda hizmet verilemedi. Tramvay hatlarında sık sık yaşanan arızalar, vatandaşları canından bezdiriyor. Arızalar nedeniyle evlerinden işlerine ve işlerinden evlerine dönmek için toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, Tramvay arızaları nedeniyle yollarda perişanlık yaşıyor. Kabataş-Bağcılar tramvay hattında da yine meydana gelen teknik arıza nedeniyle vatandaşlar işlerine zamanında varamadı ve gecikti. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza yaşandığı belirtildi. Seferlerin Kabataş-Mehmet Akif ve Soğanlı-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.