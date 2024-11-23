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Giriş Tarihi: 23.11.2024 16:20 Son Güncelleme: 23.11.2024 16:31

Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı

İstanbul'da İETT, metrobüs ve tramvaylarda arızasız gün geçmiyor. Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nda Sirkeci yönünde ilerleyen tramvay henüz tespit edilemeyen nedenle arızalandı. Arızalan tramvaydan inen yolcular bir sonraki durağa kadar raylarda yürümek zorunda kaldılar.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı

Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nda Sirkeci yönünde ilerleyen tramvay, sabah saatlerinde Laleli durağında arızalandı. Bunun üzerine vatman, tramvayın kapılarını açarak yolcuları indirdi. Çok sayıda yolcu bir sonraki durağa kadar rayların üzerinde yürümek zorunda kaldı. Bazı yolcular, bu duruma tepki göstererek arızaların sıklaştığını sürekli aynı sorunu yaşadıklarını söylediler.

Tramvay yolunda yürüyen vatandaşlar hem yağmurdan hem de gidecekleri yere geç kalmaktan dolayı meydana gelen arızalara önlem almayan yetkililere de tepki gösterdiler.

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Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı
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