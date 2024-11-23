Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı

Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nda Sirkeci yönünde ilerleyen tramvay, sabah saatlerinde Laleli durağında arızalandı. Bunun üzerine vatman, tramvayın kapılarını açarak yolcuları indirdi. Çok sayıda yolcu bir sonraki durağa kadar rayların üzerinde yürümek zorunda kaldı. Bazı yolcular, bu duruma tepki göstererek arızaların sıklaştığını sürekli aynı sorunu yaşadıklarını söylediler.

Tramvay yolunda yürüyen vatandaşlar hem yağmurdan hem de gidecekleri yere geç kalmaktan dolayı meydana gelen arızalara önlem almayan yetkililere de tepki gösterdiler.