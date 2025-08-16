TRANSFER SEZONU BİTİŞ TARİHİ 2025-2026: Transfer dönemi bitti mi, ne zaman sona erecek?

Yaz transfer dönemi hız kesmeden devam ediyor ve kulüpler, son dakika takviyeleri için yoğun bir mesai harcıyor. Taraftarlar ise en çok "Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?" sorusunu gündeme taşıyor. Yeni sezon öncesinde kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar için kritik süreç sürerken, transfer penceresinin kapanış tarihi futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte merak edilen detaylar.