TRANSFER SEZONU BİTİŞ TARİHİ 2025-2026: Transfer dönemi bitti mi, ne zaman sona erecek?

Yaz transfer dönemi hız kesmeden devam ediyor ve kulüpler, son dakika takviyeleri için yoğun bir mesai harcıyor. Taraftarlar ise en çok "Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?" sorusunu gündeme taşıyor. Yeni sezon öncesinde kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar için kritik süreç sürerken, transfer penceresinin kapanış tarihi futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte merak edilen detaylar.
Trendyol Süper Lig'de Transfer Dönemi Ne Zaman Sona Eriyor?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) açıklamasına göre, birinci transfer ve tescil dönemi yani yaz transfer sezonu 30 Haziran'da başlamış olup 12 Eylül'de sona erecek.
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 8 Mayıs 2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ait transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 30 Haziran 2025'te başlayıp 12 Eylül 2025'te sona erecek, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi ise 5 Ocak 2026'ta başlayıp 10 Şubat 2026'da tamamlanacaktır" denildi.